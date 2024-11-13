«Королева марафонов» сможет вернуть статус ИП через пять лет

Блиновская сможет вернуть статус ИП через 5 лет после признания банкротом

«Королева марафонов» Елена Блиновская сможет вернуть статус индивидуального предпринимателя (ИП) через пять лет после признания банкротом. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин в интервью «Пятому каналу».

Жорин рассказал, что после списания долгов нельзя занимать определенные должности в течение трех лет. Так, например, после признания банкротом нельзя быть гендиректором или членом совета директоров в компании в течение указанного периода. Адвокат уточнил, что на работу в руководстве финансовых организаций ограничения по срокам строже — от пяти до десяти лет в зависимости от типа компании.

Кроме того, Жорин подчеркнул, что должники-индивидуальные предприниматели после признания банкротом лишаются статуса ИП и повторно зарегистрироваться в налоговой они смогут только через пять лет. По его словам, соответствующие ограничения есть и по кредитам. Если признанный банкротом человек обращается в банк за получением кредита, то он обязательно должен уведомить банк, что прошел процедуру банкротства.

«Маловероятно, что банк одобрит кредит такому заемщику», — сказал Жорин. Он подчеркнул: само по себе начало процедуры банкротства подразумевает, что требования к должнику значительно превышают размер его активов, таких как имущество, деньги, акции и облигации.

Ранее сообщалось, что в Москве Арбитражный суд признал Блиновскую банкротом по ее заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.