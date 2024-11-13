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10:30, 13 ноября 2024Силовые структуры

Суд признал «королеву марафонов» банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества

В Москве суд признал «королеву марафонов» Блиновскую банкротом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве Арбитражный суд признал «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом по ее заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, судья огласил решение признать Блиновскую несостоятельным банкротом и ввести в отношении нее процедуру реализации имущества. Отмечается, что суд может признать банкротом и ее мужа Алексея. Соответствующее заявление с требованиями на сумму более 7,5 миллиона рублей поступило в Арбитражный суд Ярославской области.

6 ноября сообщалось, что блогер передумала признавать себя банкротом. Она может самостоятельно погасить все свои долги. По словам ее юриста, сейчас идут переговоры с потенциальными покупателями — например, о продаже доме в коттеджном поселке «Миллениум Парк».

«Королева марафонов» обвиняется по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Ее задолженность превышает 900 миллионов рублей.

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