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18:39, 13 ноября 2024Культура

Легендарный певец заявил о мечте выступить на Красной площади

Итальянский певец Аль Бано заявил, что мечтает выступить на Красной площади
Андрей Шеньшаков
Аль Бано

Аль Бано. Фото: Ja Fryta / Wikipedia

Итальянский певец Аль Бано признался, что мечтает вернуться в Россию из-за любви к русским. Об этом он рассказал корреспонденту агентства ТАСС.

Культовый артист заявил, что хочет выступить на Красной площади, как только завершится специальная военная операция.

«Я являюсь человеком мира. Как только закончится конфликт, я бы хотел спеть на Красной площади. Впрочем, пока никаких конкретных планов и предложений у меня нет», — сообщил певец.

Ранее исполнитель хита Felicitа неоднократно давал концерты перед российскими слушателями. Также он является одной из главных звезд фестиваля Сан-Ремо.

Ранее стало известно, что Аль Бано заявил о готовности выступить в Донбассе, отметив, что эти территории всегда были русскими.

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