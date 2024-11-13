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16:51, 13 ноября 2024Экономика

Мишустин рассказал о позиции России по климату

Мишустин выступил на Конференции об изменении климата
Мария Черкасова

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин представил позицию России по климатическим вопросам на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает «Российская газета».

Дискуссии проходят в Баку с участием около 80 глав государств и правительств. Мишустин рассказал, что Россия сократила выбросы парниковых газов более чем в два раза от уровня 1990 года и планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. В настоящее время в стране упор делается на повышение энергетической эффективности, развитие электротранспорта, внедрение современных решений в сельское и лесное хозяйство.

Россия считает, что мировому сообществу необходимо согласовать новую коллективную цель в области климатического финансирования в интересах развивающихся государств. Важно также, чтобы переход к энергетике с низким уровнем выбросов шел без ущерба для развития стран с низким уровнем доходов.

Кроме того, миру необходимо создать единую систему оценки качества климатических проектов. Положительно на борьбе с климатическими изменениями скажется и кооперация научных сообществ, которые могли бы обмениваться научными исследованиями и использовать их для принятия эффективных решений по декарбонизации.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что резкое потепление в России чревато ухудшением эпидемиологической ситуации. Повышение температуры в вечной мерзлоте способно «пробудить» спящие в ней вирусы, объяснила синоптик.

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