Момент уничтожения беспилотника над российским регионом сняли на видео

Уничтожение беспилотника над Воронежской областью сняли на видео

Уничтожение беспилотника над Воронежской областью сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Вести Воронеж».

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно вспышку, озарившую небо над местом наблюдения. В сообщении под роликом говорится, что дрон был сбит рано утром.

Ранее 13 ноября глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о попытке атаки на регион. По его словам, беспилотник повредил здание одного из местных предприятий.

В ночь на 13 ноября украинские войска попытались атаковать сразу шесть российских регионов. Минобороны отчиталось о 29 беспилотниках, сбитых над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тверской и Пензенской областями. Последняя была атакована впервые.