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11:42, 13 ноября 2024Россия

Момент уничтожения беспилотника над российским регионом сняли на видео

Уничтожение беспилотника над Воронежской областью сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Уничтожение беспилотника над Воронежской областью сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Вести Воронеж».

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно вспышку, озарившую небо над местом наблюдения. В сообщении под роликом говорится, что дрон был сбит рано утром.

Ранее 13 ноября глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о попытке атаки на регион. По его словам, беспилотник повредил здание одного из местных предприятий.

В ночь на 13 ноября украинские войска попытались атаковать сразу шесть российских регионов. Минобороны отчиталось о 29 беспилотниках, сбитых над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тверской и Пензенской областями. Последняя была атакована впервые.

ЖЗЛ
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