Москвичам рассказали о возможности встретиться с куницей

Москвичам назвали живущих в столице диких животных

Москвичи в лесах и парках могут встретиться с занесенными в Красную книгу лесными хорьками, горностаями, ласками, лесными и каменными куницами. Об этом рассказали в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Все эти виды принадлежат к семейству куньих. Они отличаются привлекательной внешностью и грациозностью. У животных вытянутое туловище, короткие лапы, пушистый хвост и выразительная мордочка. В основном они держатся поодиночке. Жить куньи выбирают подальше от центра города, поближе к природным территориям, на заброшенных хозпостройках.

Ранее стало известно, что в столице обнаружили птиц, считавшихся исчезнувшими: серую цаплю, черного коршуна, полевого луня, зеленого дятла и обыкновенного осоеда. В столицу также вернулись птицы, находящиеся под угрозой исчезновения. Это, например, седой дятел, вальдшнеп, полевой жаворонок и обыкновенный зимородок. Биологи зафиксировали в городе пребывание краснокнижных птиц — сапсана, скопу, малого подорлика и мандаринку.