На Украине сообщили о продвижении ВС России в Курахово

Deep State: подразделения ВС России уже вошли в Курахово

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уже вошли в Курахово Донецкой народной республики (ДНР) и концентрируют силы в восточной части города. Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State (DP) в своем Telegram-канале.

«Сложилась ситуация, когда противник присутствует в глубине от линии боевого соприкосновения, ведь нет никаких подтверждений, что враг контролирует восточную часть города», — указано в сообщении.

По информации DP, последние двое суток ВС России проводят механизированные заезды в восточной части города, высаживая пехоту.

Ранее обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил о прорыве российскими военными обороны ВСУ к востоку от Курахово. По его словам, в настоящее время ВС РФ контролируют около 15 процентов населенного пункта.