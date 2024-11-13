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08:59, 13 ноября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о продвижении ВС России в Курахово

Deep State: подразделения ВС России уже вошли в Курахово
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уже вошли в Курахово Донецкой народной республики (ДНР) и концентрируют силы в восточной части города. Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State (DP) в своем Telegram-канале.

«Сложилась ситуация, когда противник присутствует в глубине от линии боевого соприкосновения, ведь нет никаких подтверждений, что враг контролирует восточную часть города», — указано в сообщении.

По информации DP, последние двое суток ВС России проводят механизированные заезды в восточной части города, высаживая пехоту.

Ранее обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил о прорыве российскими военными обороны ВСУ к востоку от Курахово. По его словам, в настоящее время ВС РФ контролируют около 15 процентов населенного пункта.

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