Российские военные прорвали оборону ВСУ к востоку от Курахово

Репке: ВС России прорвали последнюю линию обороны к востоку от Курахово

Обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке на своей странице в соцсети X сообщил о прорыве российскими военными обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) к востоку от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

«Российская армия прорвала последнюю линию обороны к востоку от Курахово и продвинулась более чем на 1200 метров вглубь города», — заявил журналист.

По его словам, в настоящее время ВС РФ контролируют около 15 процентов населенного пункта.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что самые сложные бои для украинских солдат идут у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово. Также отмечалось, что российские военнослужащие ведут наступление в в районе Миролюбовки, Луча и Лисовки на покровском направлении.