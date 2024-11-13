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09:04, 13 ноября 2024Экономика

Названы страны «Большой двадцатки» с самым дешевым сливочным маслом

РФ стала восьмой из стран «Большой двадцатки» с самым дешевым сливочным маслом
Вячеслав Агапов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Россия заняла восьмое место среди стран «Большой двадцатки» с дешевым сливочным маслом. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналитики изучили цены в розничных магазинах стран G20 и отдельно Евросоюза. В среднем приобрести сливочное масло в крупнейших экономиках мира можно за 2,78 доллара.

Страной с самым дешевым продуктом назвали Индию — в азиатском государстве можно приобрести 200-граммовую пачку за 1,37 доллара. Для сравнения: в России такая обойдется в 2,09 доллара.

В пятерку лидеров по стоимости масла вошли Венгрия (1,76 доллара), Португалия (1,9 доллара), США (1,94 доллара) и Польша (1,96 доллара). Замкнули десятку государств с дешевым маслом Германия (1,99 доллара), Турция (2,02 доллара), Россия (2,09 доллара) Испания (2,10 доллара) и Австрия (2,20 доллара).

В прочих странах «Большой двадцатки» цены выше. Так, пачка масла во Франции обойдется в 2,31 доллара, в Канаде — в 2,52 доллара, в Китае — в 2,54 доллара. Замкнули рейтинг Болгария (3,98 доллара), Япония (3,91 доллара), Австралия (3,82 доллара) и Индонезия (3,67 доллара). Дороже всего продукт в Дании — 4,27 доллара за пачку в 200 граммов.

По статистике Росстата, за неделю с 22 по 28 октября розничные цены на сливочное масло подскочили на 1,9 процента, а с начала 2024 года — на 25,7 процента. В итоге средние розничные цены на этот товар равнялись в середине октября 1040,7 рубля за килограмм. Вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по ценовой ситуации на продовольственном рынке дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен.

В свою очередь, глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных призвал не создавать информационный ажиотаж, так как разговоры о сливочном масле дополнительно подогревают спрос и разгоняют цены на него. Еще одним способом сдержать стоимость продукта он назвал увеличение производства сырого молока и наращивание поставок масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок.

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