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19:41, 13 ноября 2024Экономика

В Москве повысят транспортный налог

Москва в 2025 году впервые за десять лет поднимет транспортный налог
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Власти Москвы объявили о первом с 2013 года повышении ставки транспортного налога в 2025-м. О таком решении Мосгордумы со ссылкой на информацию столичного департамента экономической политики и развития сообщает РБК.

В мэрии подчеркнули, что повышение затронет только те категории транспортных средств, по которым ставки ниже, чем предусмотрено федеральным законодательством. За прошедшие с момента прошлой индексации десять лет накопленная инфляция превысила 100 процентов.

В общей сложности в Москве действуют восемь ставок в зависимости от мощности двигателя. Самая низкая касается автомобилей с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил, а далее с шагом в 25 лошадиных сил до категории свыше 250 лошадиных сил.

Закон предусматривает плавный рост ставок до максимально возможных в соответствии с Налоговым кодексом РФ значений. По данным властей, в среднем он не превысит десяти процентов за год.

Для малолитражек (меньше 100 лошадиных сил) ставка вырастет с 12 до 13 рублей в 2025 году за одну лошадиную силу, а далее — до 14 и 15 рублей в 2026 и 2027 годах. После этого ставка будет расти на два рубля, чтобы в 2032-м дойти до 25 рублей. В следующей категории (100-125 лошадиных сил) ставку с 25 повысят до 28, 31 и 34 рублей соответственно, а с 2028-го она составит 35 рублей за лошадиную силу.

Сильнее всего ставку поднимут для автомобилей с двигателем мощностью 200-225 лошадиных сил — с 65 до 72 рублей в 2025 году и до 75 рублей в 2026-м. Также для машин мощностью 150-175 лошадиных сил ставка транспортного налога с 2025 года повышается до 50 рублей. У всех остальных категорий ставки останутся неизменными.

Ранее глава Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский напомнил, что 1 декабря 2024 года россиянам нужно оплатить ряд налогов, включая земельный и транспортный, за прошлый год.

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