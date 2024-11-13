Обнаружен загадочный вид глубоководного слизня

На многокилометровой глубине обнаружили новый вид моллюска

Ученые Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) описали новый вид глубоководного моллюска, который был найден на глубине 2614 метров у побережья залива Монтерей. Об этом сообщается в журнале Deep-Sea Research Part I.

Моллюск был прозван «загадочным» из-за его странного внешнего вида и необычного поведения. Животное имеет капюшон, используемый для ловли ракообразных, и хвост, который светится в темных водах, создавая яркое свечение. Это биолюминесцентное поведение помогает ему избегать хищников.

Для изучения моллюска использовалась современная подводная техника, включая дистанционно управляемые аппараты (ROV), с помощью которых удалось собрать более 150 наблюдений за последние 20 лет. Эти данные позволили ученым подробно исследовать анатомию моллюска, а также его генетическую структуру, что стало основой для точного описания нового вида.

Изучая животное, исследователи выяснили, что оно является глубоководным голожаберным моллюском. В отличие от большинства морских слизней, которые обитают на морском дне, загадочный моллюск живет в полуночной зоне и использует свой капюшон для ловли пищи, как это делают растения-ловушки. Способ питания у этого моллюска уникален для глубоководных видов.

После получения образца моллюска, ученые смогли провести дальнейшие исследования в лабораторных условиях, что позволило уточнить его генетическую принадлежность. Образец оказался достаточно уникальным, что позволило отнести его к новому семейству — «Bathydeviidae». Моллюск был отделен от других видов, и его эволюция, вероятно, пошла в отдельном направлении, что подтверждается генетическими данными.