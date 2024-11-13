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23:57, 13 ноября 2024Мир

Прокуратура потребовала запретить Ле Пен избираться в органы власти

AFP: прокуратура потребовала запретить Марин Ле Пен избираться в органы власти
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обвинение по делу об отмывании средств Европарламента потребовало у суда запретить французскому политику Марин Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет. Об этом сообщило Agence France Press (AFP).

Отмечается, что прокуратура потребовала, чтобы это наказание применили немедленно, не дожидаясь апелляции. В надзорном ведомстве уточнили, что такой шаг «запретит обвиняемым баллотироваться на будущих местных и национальных выборах».

Помимо этого, обвинение запросило для политика пять лет тюрьмы, из которых три — условно, а два — с электронным браслетом.

Ранее начался суд над Ле Пен, ее отцом и еще 23 членами объединения по обвинениям в «нецелевом использовании общественных средств» Европейского союза (ЕС) в 2004-2016 годах. Их обвиняют в использовании денег Европарламента (ЕП) для оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на «Национальное объединение». Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.

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