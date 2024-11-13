Первый замглавы администрации Путина посетил Угледар

Кириенко посетил взятый под контроль ВС России Угледар

Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента России Владимира Путина, посетил Угледар в в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

«"Мы ждали Россию! Мы русские!" — очень эмоционально рассказывали жители Угледара, когда мы с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили город», — написал глава ДНР.

Пушилин рассказал, что люди два года жили в подвалах. В Угледаре, по его словам, не осталось ни одного целого дома. Жители города поблагодарили за освобождение и попросили передать привет президенту России, добавил глава республики.

3 октября Минобороны сообщило, что российские силы взяли под контроль город Угледар под Донецком. Бои за город шли более двух лет. До начала боевых действий там проживало около 15 тысяч человек.