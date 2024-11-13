Подозреваемого в расправе над двумя пропавшими россиянками задержали

Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве двух пропавших женщин

В Мучкапском округе Тамбовской области задержали 51-летнего жителя, подозреваемого в расправе над двумя женщинами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 4 ноября мужчина во время конфликта с 37-летней знакомой из-за ревности ударил ее ножом в грудную клетку. После этого он закопал тело на приусадебном участке.

О пропаже женщины в полицию сообщили ее родственники. Начались поиски, во время которых ее без признаков жизни нашли на территории подозреваемого. Тогда же мужчина признался, что в 2022 году таким же способом расправился с другой знакомой во время ссоры, и указал на подвал, в котором спрятал тело.

Решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине.

Ранее сообщалось, что россиянин пойдет под суд за похищение и расправу над обидевшим знакомую мужчиной.