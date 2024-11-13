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09:07, 13 ноября 2024Из жизни

Подросток проник в дом 91-летней женщины и изнасиловал ее

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Joe Skipper / Reuters

В штате Флорида, США, 14-летний мальчик признал вину за то, что избил и изнасиловал 91-летнюю женщину. Об этом сообщает WESH.

Как пишет Ocala Star-Banner, в июне Джесс Стоун проник в дом пожилой женщины через незакрытую дверь, посмотрел порно на ее iPad, а затем пробрался к ее кровати. По словам пострадавшей Кейтлин Хартиган, подросток ударил ее по лицу, снял с нее нижнее белье и изнасиловал. Все это время женщина просила его остановиться и молилась.

После Стоун сбежал, а Хартиган позвонила в полицию. Ее доставили в больницу с окровавленным опухшим лицом и синяками на руках. Полицейским удалось опознать нападавшего с помощью видео, снятого одним из соседей женщины, и ДНК-экспертизы. Стоуна арестовали.

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Позже Хартиган рассказала, что была знакома со Стоуном. Он заходил к ней несколько раз и казался ей «хорошим мальчиком». Приговор несовершеннолетнему насильнику вынесут 14 декабря.

Ранее сообщалось, что 71-летний Доминик Пелико из Франции, который более 10 лет накачивал жену Жизель снотворным и позволял десяткам незнакомцам насиловать ее, раскаялся в суде. «Я виновен — говорю это своей жене, своим детям, своим внукам… Я сожалею о том, что сделал, и прошу прощения, даже если оно невозможно. Она [Жизель] этого не заслужила», — сказал мужчина.

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