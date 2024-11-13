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06:30, 13 ноября 2024Забота о себе

Химик назвал способ правильно выбрать стиральный порошок

Химик Дорохов: эффективность стирального порошка зависит от его состава
Кирилл Садовский
Кирилл Садовский (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Эффективность и особенности действия стирального порошка напрямую зависят от его состава, рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. В беседе с «Лентой.ру» химик назвал способ правильно выбрать стиральный порошок и перечислил основные виды веществ, которые могут входить в его состав.

«Хороший стиральный порошок должен подходить для различных видов тканей и успешно удалять разнообразные загрязнения с них. Кроме того, немаловажно, чтобы он был безопасным как для человека, так и для окружающей среды. Одними из основных компонентов стирального порошка являются поверхностно-активные вещества (ПАВы), удаляющие загрязнения, в том числе и стойкие. ПАВы бывают анионные, катионные, неионогенные и другие», — рассказал эксперт.

Анионные ПАВы (например, лаурилсульфат натрия) достаточно агрессивны по воздействию и особенно эффективны в удалении жировых и масляных пятен, объяснил Дорохов.

«Катионные — такие, как бензалкония хлорид или додецилбензолсульфоновая кислота — хорошо удаляют пятна от красок, крови и другие загрязнения, к тому же обладают антисептическими свойствами и эффектом отбеливания. Кроме того, они снижают уровень агрессивности и раздражающего воздействия анионных ПАВов на кожу, улучшают антистатические свойства и смачиваемость тканей. Это особенно важно для плотных тканей, таких как джинса или хлопок. За счет наличия в составе катионных ПАВов стиральный порошок более безопасен для тканей и кожи человека», — отметил он.

Неионогенные ПАВы обладают высокой совместимостью с другими компонентами стирального порошка, такими как анионные и катионные ПАВы, энзимы и отбеливающие агенты, что позволяет обеспечивать высокую степень очистки и защиту тканей, подчеркнул собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что этот вид веществ способен сохранять эффективность при самых разных условиях стирки, и порекомендовал использовать их для чистки деликатных материалов и чувствительной кожи.

Немаловажную роль для качества стирального порошка играют и энзимы — например, амилаза, липаза, протеаза и другие. Они эффективно расщепляют различные типы загрязнений, такие как пятна от еды, напитков и косметики, крахмальные загрязнения, проникая в волокна ткани и разрушая белки, жиры и углеводы. Энзимы позволяют сохранять структуру и цвет тканей и экономят электроэнергию при использовании стиральной машины за счет того, что эффективно работают даже при низких температурах

Андрей Дороховдоцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

«Еще один важный компонент качественного порошка — отбеливающий агент. Наиболее распространенными отбеливателями являются перкарбонат натрия и перборат натрия. В процессе стирки они разлагаются с выделением кислорода, который окисляет и разрушает органические загрязнения. Отбеливатели помогают сохранить белизну и яркость светлых тканей, предотвращая их пожелтение и посерение, а также удаляют стойкие пятна и загрязнения, делая белье более чистым и свежим», — пояснил Дорохов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что полезными могут быть и входящие в состав порошка кондиционирующие вещества: силиконы, аминокислоты, глицерин, эфиры жирных спиртов и другие. Эти вещества, как рассказал эксперт, смягчают ткань, придают белью приятный аромат, обеспечивают защиту от статического электричества и улучшают внешний вид тканей. Кроме того, они, по его словам, позволяют сэкономить деньги на покупке отдельных средств для кондиционирования белья.

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