Появление министерства по достижению госэффективности США объяснили

Появление министерства по достижению госэффективности США связали с бюрократией

Появление министерства по достижению госэффективности США можно объяснить двумя факторами, заявил в беседе с газетой «Взгляд» американист Малек Дудаков. В первую очередь, по его мнению, это связано с бюрократией американского госаппарата — госаппарат страны работает крайне неэффективно, указал он.

«Это огромное количество бюрократов, которые практически ничем не занимаются, но при этом тратят огромные деньги на бестолковые дела, исследования, которые ни к чему не приводят», — подчеркнул политолог.

Второй фактор — желание избранного президента страны Дональда Трампа убрать нелояльных представителей глубинного государства.

Специалист подсчитал, что предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами, вставшие во главе департамента, будут повышать эффективность правительства.

Ранее Трамп прокомментировал создание департамента по достижению госэффективности. По его словам, задачи Маска и Рамасвами в новом министерстве сравнимы с разработкой атомной бомбы.

Известно, что название ведомства — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск.