Президент Азербайджана заявил о необходимости инспекции отношений с Россией

Президент Азербайджана Алиев: отношения Москвы и Баку требуют инспекции

Отношения Москвы и Баку столь обширны, что требуют регулярных инспекций со стороны властей обеих стран. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

«Несмотря на то, что мы в последнее время часто видимся с Владимиром Владимировичем [Путиным], но все равно повестка дня наших отношений настолько обширна, что есть необходимость регулярно инспектировать все», — заявил азербайджанский лидер.

Он добавил, что России и Азербайджану также предстоит более четко определить дальнейшие векторы развития двусторонних отношений.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что отказ Армении от участия в саммите об изменении климата COP29 в Баку является упущенной возможностью для Еревана. По его словам, несколько армянских представителей были зарегистрированы на саммит, но азербайджанская сторона не увидела их участия.