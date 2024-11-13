Глава ДНР Пушилин заявил о чрезвычайной ситуации в Горловке из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку и оставили без света 60 тысяч человек. О чрезвычайной ситуации в населенном пункте заявил в Telegram глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Чрезвычайная ситуация в Горловке: враг нанес удар по городу, оставив без света, воды и тепла 60 тысяч человек», — заявил руководитель региона.

Он отметил, что в результате атаки обесточены 199 жилых домов, 14 образовательных учреждений и три поликлиники.

Ранее ВСУ обстреляли Энергодар в Запорожской области. По словам главы города Эдуарда Сеновоза, украинские военные нанесли по населенному пункту не менее восьми ударов, два из которых попали в его центр.