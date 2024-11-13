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18:06, 13 ноября 2024Бывший СССР

Пушилин заявил о чрезвычайной ситуации в Горловке из-за обстрела ВСУ

Глава ДНР Пушилин заявил о чрезвычайной ситуации в Горловке из-за обстрела ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку и оставили без света 60 тысяч человек. О чрезвычайной ситуации в населенном пункте заявил в Telegram глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Чрезвычайная ситуация в Горловке: враг нанес удар по городу, оставив без света, воды и тепла 60 тысяч человек», — заявил руководитель региона.

Он отметил, что в результате атаки обесточены 199 жилых домов, 14 образовательных учреждений и три поликлиники.

Ранее ВСУ обстреляли Энергодар в Запорожской области. По словам главы города Эдуарда Сеновоза, украинские военные нанесли по населенному пункту не менее восьми ударов, два из которых попали в его центр.

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