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15:49, 13 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Энергодар в Запорожской области

Сеновоз: ВСУ нанесли не менее восьми ударов по Энергодару в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Энергодар в Запорожской области, в котором расположена Запорожская атомная электростанция. Об этом заявил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

По его словам, всего украинские военные нанесли не менее восьми ударов, два из которых попали в центр города, рядом с улицей Советской. Глава города также сообщил, что в результате происшествия погиб один из жителей города.

«ВСУ нанесли серию ударов по городу, в котором расположена Запорожская АЭС. В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два в центре города, в районе улицы Советской», — написал Сеновоз.

Ранее об обстреле Энергодара со стороны ВСУ сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. На тот момент в городе было зафиксировано не менее трех прилетов.

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