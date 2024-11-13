Раскрыты подробности о расправе россиянки над матерью на детской площадке

Москвичке, задержанной за убийство матери на детской площадке, грозит до 15 лет

Женщине, задержанной по делу о расправе над матерью на детской площадке в Новой Москве, грозит до 15 лет колонии. Подробности раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне женщины поругались, после чего 47-летняя Анжела пошла пить виски во дворе. Дочь пошла за ней на улицу и ударила ее голове.

После совершенного преступления 24-летняя москвичка скрылась и весь вечер не появлялась дома. Она не пришла на опознание матери, чем и вызвала подозрения у следователей.

Уточняется, что подозреваемая проживала вместе с матерью в жилом комплексе «Николин Парк», где и нашли потерпевшую. Сейчас москвичка находится на допросе.