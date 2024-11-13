В расправе над найденной на детской площадке россиянкой заподозрили ее дочь

По делу об убийстве москвички, найденной на детской площадке, задержали ее дочь

Место обнаружения женщины с повреждениями головы в Новой Москве попало на видео

Начало событий в новости Место обнаружения женщины с повреждениями головы в Новой Москве попало на видео

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемой в расправе над 47-летней женщиной, найденной с повреждениями головы на детской площадке в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Подозреваемой оказалась 24-летняя дочь потерпевшей. В ближайшее время ее доставят на допрос.

Женщину без признаков жизни обнаружили во дворе жилого комплекса «Николин Парк» во вторник, 12 ноября. Потерпевшую звали Анжела, она работала в банке и занималась бизнесом.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.