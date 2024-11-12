Место обнаружения женщины с повреждениями головы в Новой Москве попало на видео

Появилось видео с детской площадки в Новой Москве, где нашли тело женщины

В сети появилось видео с детской площадки в Новой Москве, где обнаружили 47-летнюю женщину без признаков жизни и с повреждениями головы. Запись опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что территория оцеплена. На месте работают правоохранители. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на пострадавшей не было обуви. Ее ботинки лежали рядом. Вместе с ними стояла бутылка виски.

Женщину обнаружили соседи утром во вторник, 12 ноября, во двое жилого комплекса «Николин Парк». Она проживала в этом доме.