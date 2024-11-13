Разрушения в Угледаре оценили

Пушилин: в Угледаре серьезные разрушения, почти не осталось целых зданий

Разрушения в освобожденном российскими силами в октябре городе Угледаре оказались очень серьезными. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин посетил Угледар и оценил последствия военных действий. «Разрушения очень серьезные, целого здания найти практически невозможно», — рассказал он.

Глава региона добавил, что гражданскому населению оказывается необходимая поддержка, однако почти все покинули город. Войска также направились дальше.

Ранее украинский военный с псевдонимом Арти Грин высказался о последствиях потери Угледара. По его словам, Киев не пытается исправить ситуацию.