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00:16, 6 ноября 2024Бывший СССР

Украинский военный высказался о последствиях потери Угледара

Украинский военный Грин: Киев не пытается исправить последствия потери Угледара
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Военное и политическое руководство Украины до сих пор не пытается исправить провал на фронте, вызванный потерей Вооруженными силами Украины (ВСУ) Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в интервью заявил офицер украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин, пишет ТАСС.

По его словам, освобождение Угледара можно назвать оперативным успехом РФ. «Я не вижу, чтобы наше военно-политическое руководство принимало какие-то решения, которые привели к купированию провала», — высказался военный

Он отметил, что интенсивные бои идут по всей линии боевого соприкосновения, но российские военные успешнее продвигаются на красноармейском и южнодонецком направлениях.

3 октября стало известно, что Россия взяла Угледар.

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