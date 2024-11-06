Украинский военный Грин: Киев не пытается исправить последствия потери Угледара

Военное и политическое руководство Украины до сих пор не пытается исправить провал на фронте, вызванный потерей Вооруженными силами Украины (ВСУ) Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в интервью заявил офицер украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин, пишет ТАСС.

По его словам, освобождение Угледара можно назвать оперативным успехом РФ. «Я не вижу, чтобы наше военно-политическое руководство принимало какие-то решения, которые привели к купированию провала», — высказался военный

Он отметил, что интенсивные бои идут по всей линии боевого соприкосновения, но российские военные успешнее продвигаются на красноармейском и южнодонецком направлениях.

3 октября стало известно, что Россия взяла Угледар.