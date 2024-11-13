Россияне раскупили почти все места в отелях Москвы на Новый год

РСТ: туристы раскупили почти все места в отелях Москвы на Новый год

Отечественные туристы раскупили почти все места в отелях Москвы на Новый год. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Генеральный директор туркомпании «Виадук-тур» Лариса Федорова отметила, что спрос на отдых в столице на новогодних каникулах почти такой же высокий, как в 2023 году.

«В московских отелях на новогодний период загрузка почти стопроцентная. Места разобраны под блоки туроператоров, отданы в системы бронирования, выкупают также частники и организованные группы», — пояснила она, добавив, что сейчас россияне уже мало что могут найти в трех- и четырехзвездочных отелях, места остались только в дорогом сегменте.

Собеседница агентства также подчеркнула, что стоимость туров в Москву в 2024 году выросла на 10-12 процентов по сравнению с 2023-м: подорожали транспорт, проживание и питание.

Ранее россиянам раскрыли самые дешевые направления для пляжного отдыха на Новый год. В этот список вошли Турция, Египет, ОАЭ и Грузия.

