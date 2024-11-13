Россиянин решил убрать мусор и лишился руки

В Красноярске работнику мусороперерабатывающего завода оторвало руку

В Красноярске сотрудник мусороперерабатывающего завода лишился руки на работе. О происшествии сообщает Telegram-канал «Борус.Люди».

ЧП произошло в Ленинском районе города. В конце смены россиянин увидел мусор, оставшийся лежать на ленте транспортера. Рабочий решил убрать мусор, не убедившись в том, что оборудование обесточено, и просунул руку чрез смотровое окно.

Надетая на руку перчатка зацепилась за движущиеся части, конечность накрутило за натяжной барабан, пояснили в региональной Гострудинспекции. Комиссия признала случившееся несчастным случаем на производстве. Решается вопрос о привлечении предприятия к административной ответственности.

Ранее руки лишился житель Ленинградской области. Ему оторвало ее в результате столкновения с поездом. Как именно он попал под железнодорожный состав, мужчина не уточнил.