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13:31, 13 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска выбили ВСУ с позиций за каналом в районе Константиновки

ТАСС: ВС России выбили ВСУ с позиций за каналом Северский Донец — Донбасс
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций за каналом Северский Донец — Донбасс в районе Константиновки. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«На константиновском направлении бойцы (...) выбили противника с позиций за каналом Северский Донец — Донбасс», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что под российский контроль перешел участок фронта длиной несколько километров.

Ранее о продвижении в районе канала сообщалось 8 ноября. Тогда в ходе наступления в районе канала бойцы третьего армейского корпуса южной группировки войск ВС России уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ и десятки украинских военнослужащих.

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