Российские войска выбили ВСУ с позиций за каналом в районе Константиновки

Российские войска выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций за каналом Северский Донец — Донбасс в районе Константиновки. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.
«На константиновском направлении бойцы (...) выбили противника с позиций за каналом Северский Донец — Донбасс», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.
Отмечается, что под российский контроль перешел участок фронта длиной несколько километров.
Ранее о продвижении в районе канала сообщалось 8 ноября. Тогда в ходе наступления в районе канала бойцы третьего армейского корпуса южной группировки войск ВС России уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ и десятки украинских военнослужащих.