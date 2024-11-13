Российские войска выбили ВСУ с позиций за каналом в районе Константиновки

ТАСС: ВС России выбили ВСУ с позиций за каналом Северский Донец — Донбасс

Российские войска выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций за каналом Северский Донец — Донбасс в районе Константиновки. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«На константиновском направлении бойцы (...) выбили противника с позиций за каналом Северский Донец — Донбасс», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что под российский контроль перешел участок фронта длиной несколько километров.

Ранее о продвижении в районе канала сообщалось 8 ноября. Тогда в ходе наступления в районе канала бойцы третьего армейского корпуса южной группировки войск ВС России уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ и десятки украинских военнослужащих.