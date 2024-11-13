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07:25, 13 ноября 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на два года за кражу телефона из незапертой квартиры

В Чите осудили на два года военного, похитившего телефон из незапертой квартиры
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thom / Unsplash

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего Анатолия Свириденко за кражу телефона и зарядки. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 19 мая мужчина в подъезде жилого дома в Чите заметил, что одна из квартир не заперта. Он зашел в нее и похитил телефон за семь тысяч рублей с зарядным устройством. Однако на выходе из жилища его застигла хозяйка. Военный смог сбежать от нее и продать краденое.

Теперь он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил к шести месяцам лишения свободы условно военнослужащего за покупку поддельного водительского удостоверения.

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