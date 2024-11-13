69-я параллель
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14:16, 13 ноября 202469-я параллель

В российский регион придут сорокаградусные морозы

На востоке Ямала в ночь на 14 ноября прогнозируются морозы до минус 38 градусов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В восточную часть Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) придут сорокаградусные морозы. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

Морозы до минус 38 градусов придут в регион в ночь на четверг, 14 ноября. На следующее утро и днем столбики термометра поднимутся до минус 24-20 градусов. В западной же части региона ожидаются морозы до минус 19 градусов.

Синоптики также прогнозируют снег и изморозь. Скорость ветра будет достигать 4-9 метров в секунду.

Предстоящая зима в России, как ранее прогнозировал руководитель Гидрометцетра Роман Вильфанд, будет неоднородной — среднемесячная и среднесезонная температура воздуха будет складываться из прямо противоположных факторов. Будут периоды, когда температура будет достигать минус 20 градусов, при этом прогнозируются и оттепели, которых будет больше, чем обычно.

ЖЗЛ
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