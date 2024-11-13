США пообещали существенно помочь Киеву с оружием до конца срока Байдена

Сибига: США передадут Киеву существенную помощь в последние недели срока Байдена

В последние недели срока президента США Джо Байдена Вашингтон передаст Киеву существенные объемы финансовой и военной помощи. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает в Telegram пресс-служба украинского дипломатического ведомства.

«Действующая администрация США планирует в последние недели до конца своей каденции передать Украине существенный объем помощи», — приводятся в публикации слова дипломата.

Он отметил, что речь идет как о средствах на оплату контрактов по производству нового вооружения, так и о партии готового оружия.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о необходимости продолжить мобилизацию в 2025 году ради достижения задач оборонной доктрины. По его словам, в ведомстве увидели экономический запрос на бронирование от мобилизации, но оно не должно мешать достижению военных целей.