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21:13, 13 ноября 2024Бывший СССР

США пообещали существенно помочь Киеву с оружием до конца срока Байдена

Сибига: США передадут Киеву существенную помощь в последние недели срока Байдена
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

В последние недели срока президента США Джо Байдена Вашингтон передаст Киеву существенные объемы финансовой и военной помощи. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает в Telegram пресс-служба украинского дипломатического ведомства.

«Действующая администрация США планирует в последние недели до конца своей каденции передать Украине существенный объем помощи», — приводятся в публикации слова дипломата.

Он отметил, что речь идет как о средствах на оплату контрактов по производству нового вооружения, так и о партии готового оружия.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о необходимости продолжить мобилизацию в 2025 году ради достижения задач оборонной доктрины. По его словам, в ведомстве увидели экономический запрос на бронирование от мобилизации, но оно не должно мешать достижению военных целей.

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