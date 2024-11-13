Стали известны причины одиночества россиян и россиянок

Российские мужчины назвали главным минусом свободы нехватку ласки

Россияне и россиянки назвали основной причиной одиночества проблемы с поиском партнера. Об этом стало известно из опроса дейтинг-сервиса «Мамба», результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Из опроса выяснилось, что большинство одиноких жителей страны стремятся к созданию пары (70 процентов мужчин и 73 процента женщин). Только 29 процентов мужчин и 27 процентов женщин отметили, что им комфортнее жить одним.

Одинокие мужчины назвали минусами свободы нехватку ласки и отсутствие регулярной половой жизни (53 процента), почти половина (44 процента) признались, что нуждаются в эмоциональной поддержке и понимании, 31 процент мужчин испытывают недостаток в живом общении, а еще 22 процента страдают от холостяцкого быта.

Женщины главным образом ощущают недостаток эмоциональной поддержки и чувства защищенности (66 процентов), испытывают нехватку физической близости (36 процентов) и отсутствие мужских рук в хозяйстве (32 процента). Недостаток ежедневного живого общения волнует 22 процента одиноких россиянок

При этом половина опрошенных заявила, что стереотипы их не пугают и они не стремятся вступить в отношения, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. При этом мужчины в два раза острее реагируют на давление со стороны родственников (21 процент против 12 процентов женщин).

Большая часть мужчин-холостяков (61 процент) считают причиной своего статуса сложности в поиске подходящего партнера. Также им мешают прошлый негативный опыт (28 процентов) и желание сохранять сексуальную свободу (22 процента). У женщин ситуация схожа: 68 процентов не могут найти возлюбленного, 32 процента не могут оправиться от травм с предыдущими партнерами, а 15 процентов не готовы впустить в личное пространство нового человека.

Но несмотря на все это, личное счастье для большинства важнее, чем свобода: 66 процентов мужчин и 78 процентов женщин готовы проявить гибкость ради второй половины

Главная причина, по которой россияне готовы расстаться со своей свободой, — встреча с человеком, которого они полюбят. Так ответили больше 80 процентов респондентов обоих полов. На втором месте у мужчин желание создать семью (32 процента) и страх одинокой старости (12 процентов). У женщин на втором месте — личная эмоциональная зрелость (31 процент), а на третьем — потребность в психологической и материальной поддержке (12 процентов).

Ранее стала известна главная причина тоски и страданий россиян в осеннее время. Большинство жителей страны без пары признались в остром чувстве одиночества в это время года.