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09:30, 13 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о гибели десяти солдат ВСУ при подрыве дамбы под Курахово

10 солдат ВСУ погибли из-за подрыва дамбы под Курахово
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Как минимум 10 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли из-за подрыва украинскими войсками дамбы Кураховского водохранилища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Сообщается, что украинские солдаты оказались в ловушке, так как ближайшие к дамбе позиции ВСУ быстро залило водой. В связи с этим минимум 10 украинских военных утонули. В силовых структурах добавили, что затопленными также оказались подвалы, где, предположительно, могли укрываться мирные жители ближайших к Курахово населенных пунктов.

Ранее стало известно, что ВСУ затопили собственные позиции близ Курахово подрывом дамбы. Сообщается, что подрыв дамбы не окажет особого влияния на наступление России.

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