Стало известно о гибели десяти солдат ВСУ при подрыве дамбы под Курахово

10 солдат ВСУ погибли из-за подрыва дамбы под Курахово

Как минимум 10 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли из-за подрыва украинскими войсками дамбы Кураховского водохранилища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Сообщается, что украинские солдаты оказались в ловушке, так как ближайшие к дамбе позиции ВСУ быстро залило водой. В связи с этим минимум 10 украинских военных утонули. В силовых структурах добавили, что затопленными также оказались подвалы, где, предположительно, могли укрываться мирные жители ближайших к Курахово населенных пунктов.

Ранее стало известно, что ВСУ затопили собственные позиции близ Курахово подрывом дамбы. Сообщается, что подрыв дамбы не окажет особого влияния на наступление России.