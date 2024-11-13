Стало известно о возмущении окружения Трампа из-за Маска

NBC: окружение Трампа возмущено тем, что Маск ведет себя как сопрезидент США

Окружение президента США Дональда Трампа возмущено тем, что американский предприниматель, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск ведет себя как сопрезидент Штатов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники из приближенных переизбранного президента.

«Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и делает так, чтобы все об этом знали», — рассказал один из собеседников издания.

Почти постоянное пребывание Маска в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов начало утомлять людей, которые были в близком окружении Трампа дольше, чем предприниматель, рассказали источники. По их мнению, Маск переходит границы в своей роли человека, который поддержал республиканца на выборах.

«Он также, конечно, приписывает себе большую заслугу в победе президента. Хвастается [созданным им суперкомитетом] America PAC и X всем, кто готов слушать. Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долгу перед ним. А президент никому ничего не должен», — рассказали NBC News.

Ранее 13 ноября Трамп объявил, что Маск совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE). Им предстоит проложить путь для демонтажа правительственной бюрократии, сокращения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Название департамента является отсылкой к криптовалюте, сторонником которой является Маск.