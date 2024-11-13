Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 13 ноября 2024Мир

Трамп пошутил о невозможности «отделаться» от Маска

CNN: Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска, ему нравится Мар-а-Лаго
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с республиканцами Палаты представителей пошутил, что «не может отделаться» от американского предпринимателя, генерального директора SpaceX и Tesla Илона Маска. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Ему нравится [резиденция] Мар-а-Лаго», — добавил переизбранный американский лидер.

По словам собеседников CNN, Маск почти каждый день с момента выборов появлялся на курорте Трампа в Палм-Бич во Флориде. Кроме того, гендиректор Tesla находился с Трампом в одной комнате, когда ему звонили несколько мировых лидеров, а также когда последний принимал кадровые решения. По словам источников телеканала, Маск «ясно дал понять, что предпочитает определенные должности».

Ранее сообщалось, что окружение избранного президента США Дональда Трампа возмущено тем, что Илон Маск ведет себя как сопрезидент Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине девять поварих батальона «Азов». Они попали в плен в Мариуполе весной 2022 года

      ВСУ ударили по детской площадке в Энергодаре

      Байден и Си Цзиньпин проведут встречу на полях саммита АТЭС

      Лавров сравнил заморозку конфликта на Украине с Минскими соглашениями

      Генсек ООН назвал климатические катаклизмы обычным явлением

      Президент Польши потерял часть тела

      Генсек НАТО Рютте призвал союзников продолжить помощь Украине

      В «Локомотиве» ответили на критику Дзюбы в адрес клуба

      Польша отказалась передавать Украине МиГ-29 без гарантий от НАТО

      Молодежь отказывается от секса ради красоты. Почему маски и патчи стали для женщин важнее отношений?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше