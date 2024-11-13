Трамп пошутил о невозможности «отделаться» от Маска

CNN: Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска, ему нравится Мар-а-Лаго

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с республиканцами Палаты представителей пошутил, что «не может отделаться» от американского предпринимателя, генерального директора SpaceX и Tesla Илона Маска. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Ему нравится [резиденция] Мар-а-Лаго», — добавил переизбранный американский лидер.

По словам собеседников CNN, Маск почти каждый день с момента выборов появлялся на курорте Трампа в Палм-Бич во Флориде. Кроме того, гендиректор Tesla находился с Трампом в одной комнате, когда ему звонили несколько мировых лидеров, а также когда последний принимал кадровые решения. По словам источников телеканала, Маск «ясно дал понять, что предпочитает определенные должности».

Ранее сообщалось, что окружение избранного президента США Дональда Трампа возмущено тем, что Илон Маск ведет себя как сопрезидент Соединенных Штатов.