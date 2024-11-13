Участникам СВО передали оленьи шкуры

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа передали оленьи шкуры участникам СВО

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) передали оленьи шкуры участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в администрации города Муравленко, передает Ura.ru.

Предметы отдали военным представители Сугмутско-Пякутинского участка сельскохозяйственной общины «Пуровская».

Чиновники пояснили, что из шкур животных можно изготовить одеяла и стельки. Эти изделия защитят бойцов от зимнего холода, уверены в администрации Муравленко.

Ранее сообщалось, что предприятие «НИИ стали» (входит в концерн «Калашников») совместно с компанией «Металл Инвест» отправило в зону проведения СВО внедорожник УАЗ с противоосколочной защитой и антидроновым решетчатым экраном.

Подчеркивалось, что основные потери подобной техники в зоне СВО происходят от FPV-дронов или осколков снарядов и ракет.