69-я параллель
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16:07, 13 ноября 202469-я параллель

Участникам СВО передали оленьи шкуры

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа передали оленьи шкуры участникам СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: RuslanKphoto / Shutterstock / Fotodom  

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) передали оленьи шкуры участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в администрации города Муравленко, передает Ura.ru.

Предметы отдали военным представители Сугмутско-Пякутинского участка сельскохозяйственной общины «Пуровская».

Чиновники пояснили, что из шкур животных можно изготовить одеяла и стельки. Эти изделия защитят бойцов от зимнего холода, уверены в администрации Муравленко.

Ранее сообщалось, что предприятие «НИИ стали» (входит в концерн «Калашников») совместно с компанией «Металл Инвест» отправило в зону проведения СВО внедорожник УАЗ с противоосколочной защитой и антидроновым решетчатым экраном.

Подчеркивалось, что основные потери подобной техники в зоне СВО происходят от FPV-дронов или осколков снарядов и ракет.

ЖЗЛ
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