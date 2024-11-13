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20:00, 13 ноября 2024Наука и техника

В Антарктиде впервые обнаружили янтарь

Antarctic Science: в Антарктиде впервые обнаружили янтарь
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jochen Tack / Imagebroker.com / Globallookpress.com

Команда ученых из Института Альфреда Вегенера и Технического университета Фрайбергской горной академии впервые обнаружили янтарь в Антарктиде. Результаты исследования опубликованы в журнале Antarctic Science.

Окаменевшая смола была обнаружена в осадочном керне, который ученые исследовали с использованием микроскопии отраженного света и флуоресцентной микроскопии. Эти фрагменты позволяют заглянуть в условия, которые преобладали в Западной Антарктиде около 90 миллионов лет назад, когда климат был теплым и влажным, что позволяло лесам существовать в этом регионе. Открытие подтверждает наличие древней лесной экосистемы, обнаруженной в прошлом исследовании 2020 года.

Для анализа материал из керна был высушен на воздухе и разделен на фрагменты диаметром около одного миллиметра. Из этих маленьких образцов были выделены кусочки янтаря. Были выявлены микровключения, которые, предположительно, представляют собой остатки коры древних деревьев.

Обнаруженный антарктический янтарь отличается высокой прозрачностью и качеством, что свидетельствует о его захоронении на небольшой глубине. Ученые полагают, что эти фрагменты образовались при умеренных температурах, так как термическое напряжение и глубина захоронения сильно влияют на сохранность янтаря. Материал сохранился в отличном состоянии, что дает возможность более детально изучить древнюю экосистему.

Примечательно, что в найденных образцах были обнаружены признаки патологического течения смолы, вызванного повреждениями коры деревьев. Это свидетельствует о наличии защитного механизма у древних деревьев, направленного на герметизацию повреждений и защиту от паразитов и инфекций. Такие особенности помогают исследователям понять, как растения приспосабливались к условиям той эпохи.

Открытие янтаря на Антарктическом континенте добавляет новые данные о климате и растительности прошлого, указывая на наличие болотистых, богатых хвойными деревьями лесов в районе Южного полюса в середине мелового периода. Эти находки позволяют лучше понять, как развивались лесные экосистемы на всех континентах в прошлом, когда климат был значительно теплее.

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