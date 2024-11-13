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00:14, 13 ноября 2024Мир

В Госдепе США заявили об участии военных КНДР в боях в Курской области

Госдеп США: военные КНДР участвуют в боях против ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Северокорейские военнослужащие участвуют в боевых действия в Курской области. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател, передает ТАСС.

Он утверждает, что на территории России сейчас находятся свыше десяти тысяч солдат КНДР. По данным Патела, большинство из них участвуют в боевых операция против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

5 ноября руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил о присутствии северокорейских солдат в Курской области. Он предположил, что они могут принять участие в боевых действиях в ближайшее время.

До этого президент Украины Владимир Зеленский жаловался о противостоянии ВСУ не только российским бойцам, но и солдатам КНДР. При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на заявление Зеленского сообщил, что у альянса нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине.

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