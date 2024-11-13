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12:06, 13 ноября 2024Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о мерах защиты мирного населения Украины

Песков: ВС России бережно относятся к мирному населению, в отличие от ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России бережно относятся к мирному населению в ходе специальной военной операции (СВО), в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Удары наносятся только по военным целям. Эта практика продолжается», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков ответил на вопрос о необходимости принять дополнительные меры по защите мирного населения Украины. Комментируя заявления властей Украины, представитель Кремля указал, что ВС России очень аккуратно относятся к гражданскому населению в ходе выполнения задач СВО, в отличие от ВСУ.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал об унизительном отношении к жителям Запорожья со стороны ВСУ. По его информации, украинские военные называют жителей подконтрольного Украине Запорожья «москалями» и «генетически неправильными».

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