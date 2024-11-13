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10:48, 13 ноября 2024Бывший СССР

В Запорожье рассказали об унизительном отношении со стороны ВСУ

Рогов: ВСУ называют жителей Запорожья «москалями» и «генетически неправильными»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Victor Babenko / Shutterstock / Fotodom

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) называют жителей подконтрольного Украине Запорожья «москалями» и «генетически неправильными». Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В ВСУ местных жителей называют "москалями", "схидняками" ("восточники", жители восточной Украины – прим. «Ленты.ру») и "генетически неправильными украинцами"», — заявил общественный деятель.

Рогов рассказал о пренебрежении и унизительном отношении к жителям Запорожья со стороны бойцов ВСУ. По его словам, для Украины как сам город, так и местные жители являются «отрезанным ломтем».

Ранее британский журнал The Economist предупредил ВСУ о проблемах в трех регионах. Ожидается активизация боевых действий в подконтрольном Киеву Запорожье, а также Курской области и ДНР.

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