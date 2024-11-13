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08:12, 13 ноября 2024Мир

В Британии предупредили ВСУ о проблемах в трех областях

Economist: ВСУ ждет незавидная судьба в ДНР, Запорожской и Курской областях
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены отступить из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Такой прогноз озвучил британский журнал The Economist.

«В Курахово российские силы превосходят украинские по численности по крайней мере в шесть раз, и отступление украинцев кажется неизбежным в ближайшее время», — говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что украинские войска находятся в сложном положении и в Курской области. Одновременно с этим ожидается активизация боевых действий в подконтрольном Киеву городе Запорожье, пишет Economist.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ назвали самое сложное направление для украинских военных. В ведомстве рассказали, что сейчас «горячее всего» у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово.

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