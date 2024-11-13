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12:26, 13 ноября 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос по делу московского педиатра о фейках про армию

В Кремле ответили на вопрос по делу педиатра Надежды Буяновой о фейках про армию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Надежда Буянова

Надежда Буянова. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Кремле ответили на вопрос по делу московского педиатра Надежды Буяновой о фейках про армию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не имеет права комментировать решение суда, передает ТАСС.

«Дело [Буяновой] я не имею право комментировать, это решение суда. Мы никогда этого не делаем», — сказал Песков.

Ранее во вторник, 12 ноября, в Москве вынесли приговор Буяновой, обвиняемой в распространении фейков о российской армии. Суд назначил ей наказание в виде заключения в колонии общего режима сроком на 5,5 года.

В феврале 2024 года Буянову обвинили в насмешке над семилетним сыном участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Как утверждает мать мальчика, педиатр заявила, что военный был «законной целью для Украины, и вообще Россия виновата сама». Россиянка записала видео, в котором и рассказала свою версию произошедшего в кабинете врача.

Защита считает, что Буянову оговорили. Адвокат женщины Оскар Черджиев указал на отсутствие каких-либо аудио- или видеозаписей, доказывающих вину врача. Позже обвинение заявило о существовании видеозаписи из поликлиники, на которой запечатлен конфликт, однако в открытом доступе этого файла нет.

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