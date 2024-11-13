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13:04, 13 ноября 2024Россия

В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем

В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем в коляске
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Москве 22-летний курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем в коляске. Инцидент произошел на улице Молдагуловой, пишет «Вечерняя Москва».

По данным издания, женщина шла по тротуару с коляской, когда ее снес курьер. После ДТП ребенка госпитализировали. У младенца диагностировали травмы, о его состоянии пока ничего не сообщается.

По факту произошедшего прокуратура организовала проведение проверки.

Ранее в Санкт-Петербурге курьер на велосипеде сбил и обматерил школьницу, после чего уехал. Пострадавшую с травмами увезли в больницу.

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