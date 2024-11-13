В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем

В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем в коляске

В Москве 22-летний курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем в коляске. Инцидент произошел на улице Молдагуловой, пишет «Вечерняя Москва».

По данным издания, женщина шла по тротуару с коляской, когда ее снес курьер. После ДТП ребенка госпитализировали. У младенца диагностировали травмы, о его состоянии пока ничего не сообщается.

По факту произошедшего прокуратура организовала проведение проверки.

Ранее в Санкт-Петербурге курьер на велосипеде сбил и обматерил школьницу, после чего уехал. Пострадавшую с травмами увезли в больницу.