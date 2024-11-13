В России Польшу предупредили об опасности

Депутат Чепа: размещение американской базы ПРО опасно для Польши

Размещение американской базы противоракетной обороны (ПРО) на территории Польши несет опасность, прежде всего для самой Польши, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы России Алексей Чепа. Он объяснил, что речь идет об эскалации напряженности в регионе.

«Если бы работали наши договоры, которые мы заключали с американцами и из которых они вышли, то речь бы шла о прямом их нарушении. Потому что есть баланс сил, было прописано определенное количество пусковых установок, боевых ракет, их параметры. А, когда что-то делается дополнительно, это меняет баланс сил, и мы вынуждены что-то противопоставлять таким угрозам», — объяснил политик.

Он подчеркнул, что России придется предпринимать ответные шаги на такие действия польской стороны. Чепа также предупредил, что это может представлять угрозу для Польши.

«Потому что, если что-то случится, мы будем уничтожать эту базу возле нашей границы. А раз она на территории Польши, страна обязательно пострадает», — сказал депутат.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО, которая находится в польском Редзикова в 165 километрах от российской границы, нужна для ликвидации не только иранских, но и российских ракет.