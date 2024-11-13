В российском регионе осудили гражданина Йемена за организацию незаконной миграции

В Орле гражданин Йемена получил 3 года за организацию незаконной миграции

В Орле суд приговорил гражданина Йеменской Республики к трем годам колонии общего режима за организацию незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Следствие и суд установили, что мужчина договорился с двумя горожанками, которые за деньги согласились заключить фиктивные браки с иностранцами. После регистрации брака мужчины получили разрешения на временное проживание в России.

Женщины также были признаны виновными в преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы условно. Их браки с иностранцами признали фиктивными и аннулировали.

Ранее сообщалось, что МВД лишило гражданства России более 1300 иностранцев за 2024 год.