В США рассказали о спорах в Госдепе из-за Израиля

Axios: сотрудники Госдепа призывали Блинкена приостановить помощь Израилю

В Госдепартаменте США разгорелся спор из-за помощи Израилю. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, многие сотрудники ведомства призывали госсекретаря Энтони Блинкена приостановить поставки оружия Израилю в связи с тем, что он не выполняет требования Вашингтона по проходу гуманитарных грузов в Газу.

В то же время другие сотрудники предлагали действовать иначе и продолжать оказывать давление на Тель-Авив. Отмечается, что Блинкен решил последовать их совету.

Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончить войну в секторе Газа к его приходу в Белый дом.