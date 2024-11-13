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06:02, 13 ноября 2024Мир

В США рассказали о спорах в Госдепе из-за Израиля

Axios: сотрудники Госдепа призывали Блинкена приостановить помощь Израилю
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

В Госдепартаменте США разгорелся спор из-за помощи Израилю. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, многие сотрудники ведомства призывали госсекретаря Энтони Блинкена приостановить поставки оружия Израилю в связи с тем, что он не выполняет требования Вашингтона по проходу гуманитарных грузов в Газу.

В то же время другие сотрудники предлагали действовать иначе и продолжать оказывать давление на Тель-Авив. Отмечается, что Блинкен решил последовать их совету.

Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончить войну в секторе Газа к его приходу в Белый дом.

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