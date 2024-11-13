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01:11, 13 ноября 2024Мир

В США вынесли приговор по делу об утечке документов Пентагона по Украине

Виновный в утечке документов Пентагона по Украине Тейшейра получил 15 лет тюрьмы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В США суд приговорил военнослужащего военно-воздушных сил национальной гвардии Джека Тейшейру к 15 годам тюрьмы за утечку секретных документов Пентагона по Украине. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Суд приговорил Тейшейру к 15 годам тюрьмы», — указано в сообщении. Обвинение настаивало на заключении Тейшейры под стражу на 19 лет, так как он «совершил одно из самых значительных нарушений Закона о шпионаже в истории Америки».

Сам военнослужащий признал свою вину. Адвокаты просили суд сократить тюремное заключение до 11 лет, поскольку это было бы «серьезным и адекватным» наказанием для 22-летнего Тейшейры.

Ранее в секретных документах Пентагона, слитых в сеть Тейшейрой, были обнаружены детали боев за Артемовск (Бахмут). В документах описана ситуация в городе по состоянию на февраль 2023 года.

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