В США вынесли приговор по делу об утечке документов Пентагона по Украине

Виновный в утечке документов Пентагона по Украине Тейшейра получил 15 лет тюрьмы

В США суд приговорил военнослужащего военно-воздушных сил национальной гвардии Джека Тейшейру к 15 годам тюрьмы за утечку секретных документов Пентагона по Украине. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Суд приговорил Тейшейру к 15 годам тюрьмы», — указано в сообщении. Обвинение настаивало на заключении Тейшейры под стражу на 19 лет, так как он «совершил одно из самых значительных нарушений Закона о шпионаже в истории Америки».

Сам военнослужащий признал свою вину. Адвокаты просили суд сократить тюремное заключение до 11 лет, поскольку это было бы «серьезным и адекватным» наказанием для 22-летнего Тейшейры.

Ранее в секретных документах Пентагона, слитых в сеть Тейшейрой, были обнаружены детали боев за Артемовск (Бахмут). В документах описана ситуация в городе по состоянию на февраль 2023 года.