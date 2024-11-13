Во Франции призвали не позволить США и России в одиночку приступить к переговорам

Дюкло: Европа должна не позволить США и РФ в одиночку приступить к переговорам

Европейские страны должны не позволить США и России в одиночку приступить к переговорам, которые могут затронуть всю Европу. Такую точку зрения высказал французский дипломат и аналитик Мишель Дюкло в колонке для газеты Le Monde.

«Мы предлагаем ведущим европейским столицам (в частности, Лондону, Парижу, Берлину, Варшаве или некоторым из них) быстро согласовать стратегию "вовлечения". Цель — продемонстрировать американцам, что Европа может внести вклад в урегулирование, и что ее голос должен учитываться», — говорится в материале.

По словам Дюкло, заключение российско-американского соглашения не гарантировано, но Европа «может многое потерять при любом сценарии». Дипломат подчеркнул, что все решения принимают США — так было во время президентского срока Барака Обамы и, скорее всего, будет при избранном президенте страны Дональде Трампе.

Ранее издание The Economist писало, что Украина обеспокоена тем, что республиканец Дональд Трамп может провести переговоры с Россией по формуле избранного вице-президента Джей Ди Вэнса. В этом случае Москва сохранит за собой ряд территорий. Кроме того, формула Вэнса исключает вступление Киева в НАТО.