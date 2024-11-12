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23:41, 12 ноября 2024Мир

Стало известно о беспокойстве Украины насчет плана Трампа по переговорам с Россией

Economist: на Украине опасаются, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Megan Varner / Reuters

Украина обеспокоена тем, что победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп может провести переговоры с Россией по формуле избранного вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что в этом случае Россия сохранит за собой ряд территорий. Кроме того, формула Вэнса исключает вступление Киева в НАТО.

Ранее сообщалось, что Трамп в первый день своего президентства начнет переговоры по мирному урегулированию на Украине, а именно «пригласит Россию и Украину за стол переговоров, чтобы поспособствовать концу конфликта».

Также стало известно о намерении сенатора Марка Рубио, который рассматривается как один из основных кандидатов на пост госсекретаря США в администрации Трампа, поддержать план по оказанию давления на власти Украины для завершения конфликта.

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