Стало известно о беспокойстве Украины насчет плана Трампа по переговорам с Россией

Economist: на Украине опасаются, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса

Украина обеспокоена тем, что победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп может провести переговоры с Россией по формуле избранного вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что в этом случае Россия сохранит за собой ряд территорий. Кроме того, формула Вэнса исключает вступление Киева в НАТО.

Ранее сообщалось, что Трамп в первый день своего президентства начнет переговоры по мирному урегулированию на Украине, а именно «пригласит Россию и Украину за стол переговоров, чтобы поспособствовать концу конфликта».

Также стало известно о намерении сенатора Марка Рубио, который рассматривается как один из основных кандидатов на пост госсекретаря США в администрации Трампа, поддержать план по оказанию давления на власти Украины для завершения конфликта.