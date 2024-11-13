Марочко: РФ сможет форсировать Кураховское водохранилище после подрыва ВСУ дамбы

После снижения уровня воды и наступления заморозков российские военные смогут форсировать водную преграду благодаря подрыву Вооруженными силами Украины (ВСУ) Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, практика показывает, что если ВСУ подрывают дамбу, то в дальнейшем они оказывают услугу российским военным, которые после наступления холодов смогут передвигаться на легкой бронетехнике. Он добавил, что этого не просчитали в украинском Генштабе и их кураторы в штабах НАТО. Он добавил, что подрыв дамб для ВСУ «не новость», так как Киев не соблюдает никакие нормы международного гуманитарного права. Марочко заключил, что тот факт, что ВСУ несут необоснованные потери при подрывах дамб, играет на руку Вооруженным силам России.

Ранее стало известно о гибели десяти солдат ВСУ при подрыве дамбы под Курахово. Солдаты оказались в ловушке, так как ближайшие к дамбе позиции украинской армии быстро залило водой.

